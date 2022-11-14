lair - The Morning Pitt: Standouts in a blowout

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Panther-lair – The Morning Pitt: Standouts in a blowout

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Chris Peak

Panther-lair

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What stood out in Pitt’s 37-7 win at Virginia on Saturday? On today’s Morning Pitt, we’re starting the week with a look back at that game plus some thoughts on Pitt’s 25-point loss to West Virginia in basketball on Friday night.

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