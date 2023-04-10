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Panther-lair – The Morning Pitt: Headlines from the weekend

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Chris Peak

Panther-lair

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On today’s Morning Pitt, we’re recapping the headlines from the weekend. Pitt lost a top local target but scheduled several official visits, while the men’s basketball program hosted a top transfer target and the women’s team got a new coach.

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