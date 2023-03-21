lair - The Morning Pitt: Can Capel do it again?

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Panther-lair – The Morning Pitt: Can Capel do it again?

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Chris Peak

Panther-lair

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As Pitt enters the offseason, there’s one big question: Can Jeff Capel do it again? Can he build another roster that competes in the ACC like this season’s team did? We’re looking at what Capel needs to do this offseason on today’s Morning Pitt.

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