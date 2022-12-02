lair - The Morning Pitt: Bowl scenarios, the Coastal's death & a huge hoops game

lair – The Morning Pitt: Bowl scenarios, the Coastal’s death & a huge hoops game

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Panther-lair – The Morning Pitt: Bowl scenarios, the Coastal’s death & a huge hoops game

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football
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Chris Peak

Panther-lair

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On the Friday edition of the Morning Pitt, we’re talking about Pitt’s bowl destination, saying farewell to the Coastal Division and looking ahead to the Panthers’ big game at N.C. State tonight.

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