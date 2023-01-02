lair - The Morning Pitt: A great day to end 2022

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Panther-lair – The Morning Pitt: A great day to end 2022

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Chris Peak

Panther-lair

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Pitt ended 2022 in style with a pair of wins over ranked teams. On today’s Morning Pitt, we’re talking about the Sun Bowl, the North Carolina game and more.

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