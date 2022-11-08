lair - The Morning Pitt: A fun night at the Pete

lair – The Morning Pitt: A fun night at the Pete

by
Panther-lair – The Morning Pitt: A fun night at the Pete

{{ timeAgo(‘2022-11-08 05:53:37 -0600’) }}
basketball
Edit


Chris Peak

Panther-lair

Publisher

Pitt opened the 2022-23 hoops season with a bang on Monday night, and we’re talking about the Panthers’ 80-58 win over UT-Martin on today’s Morning Pitt. Plus, a look at the latest football two-deep, a glance around the Coastal and more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

Certain data provided by STATS, LLC

© 2022 Yahoo. All rights reserved.