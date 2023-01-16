lair - The Morning Pitt: A bounce-back win, the Sibande question and more

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Panther-lair – The Morning Pitt: A bounce-back win, the Sibande question and more

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Chris Peak

Panther-lair

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Pitt bounced back from its losses to Clemson and Duke with an 11-point win at Georgia Tech, and on today’s Morning Pitt we’re talking about the Panthers’ victory, the question of whether Nike Sibande should start and a lot more.

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