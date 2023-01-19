lair - The Morning Pitt: A blowout win on the road

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Panther-lair – The Morning Pitt: A blowout win on the road

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Chris Peak

Panther-lair

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Pitt didn’t just beat Louisville on the road Wednesday night; the Panthers positively blew out the Cardinals with a 21-point win to improve to 6-2 in ACC play, and we’re talking about that game and more on today’s Morning Pitt.

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