lair - The Morning Pitt: A big day for Pitt sports

lair – The Morning Pitt: A big day for Pitt sports

by
Panther-lair – The Morning Pitt: A big day for Pitt sports

{{ timeAgo(‘2022-12-30 05:49:21 -0600’) }}
football
Edit


Chris Peak

Panther-lair

Publisher

It’s a big day for Pitt sports today, with the hoops team hosting North Carolina and the football team set for the Sun Bowl. We’re talking about both games and what they mean for the Panthers on today’s Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

Certain data provided by STATS, LLC

© 2022 Yahoo. All rights reserved.