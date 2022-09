Julio De Vido dijo que está “muy preocupado” por su seguridad tras el atentado a Cristina Kirchner: “Somos todos blancos móviles”

El exministro de Planificación, Julio De Vido – Créditos: @Emiliano Lasalvia

El exministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, dijo que se encuentra “muy preocupado” por su seguridad tras el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su casa del barrio porteño de Recoleta. En declaraciones radiales, se refirió a sí mismo como un “blanco móvil” y alertó sobre la posible comisión de nuevos atentados. También calificó de “mamarracho” el juicio de la llamada causa Vialidad, en el que es uno de los principales acusados, y aseguró que “no hay ni una sola prueba” en su contra.

En diálogo con AM 530, al exfuncionario del kirchnerismo le consultaron si creía que un intento de magnicidio como el ocurrido el 1° de septiembre podría repetirse en la Argentina, a lo que contestó sin vacilación: “Claro, me preocupa. Mi propia seguridad también y la de los compañeros que están presos. Ahí sí que hay riesgo, así que estoy muy preocupado por eso. Pero la vida, y Néstor [Kirchner] sobre todo, me enseñó que más que preocuparse hay que ocuparse, así que estamos tratando de prevenir situaciones desagradables”.

Sin embargo, agregó: “Pero está claro que somos todos blancos móviles. Cristina es la número uno y ya quedó perfectamente claro. Hay declaraciones de [Gabriel Nicolás] Carrizo diciendo que un soldado voluntario en Río Gallegos habría hablado de la posibilidad de matar a Máximo [Kirchner] y van a seguir los nombres. Si no paramos esta locura y esta impunidad, estas cosas van a suceder”.

Noticia en desarrollo