Jonathan Taylor leads way in 2022

In our initial look at 2022 fantasy football rankings, the Yahoo analysts reveal their first-round picks for next season. Jonathan Taylor was the unanimous consensus No. 1 choice, but the group split on where to go from there.

Andy Behrens: Henry still deserves respect

1. Jonathan Taylor

2. Derrick Henry

3. Najee Harris

4. Austin Ekeler

5. Davante Adams

6. Cooper Kupp

7. Dalvin Cook

8. Justin Jefferson

9. Alvin Kamara

10. Tyreek Hill

11. Christian McCaffrey

12. Ja’Marr Chase

Dalton Del Don: Chase worth first-round pick

1. Jonathan Taylor

2. Cooper Kupp

3. Davante Adams

4. Dalvin Cook

5. Austin Ekeler

6. Najee Harris

7. Joe Mixon

8. Justin Jefferson

9. Tyreek Hill

10. Derrick Henry

11. Ja’Marr Chase

12. Christian McCaffrey

Ja’Marr Chase’s game-breaking potential has him in consideration to be a first-round fantasy pick in 2022. (Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Liz Loza: Ekeler in consideration at No. 2

1. Jonathan Taylor

2. Austin Ekeler

3. Derrick Henry

4. Dalvin Cook

5. Cooper Kupp

6. Alvin Kamara

7. Davante Adams

8. Najee Harris

9. Stefon Diggs

10. Justin Jefferson,

11. Javonte Williams

12. Joe Mixon

Matt Harmon: WRs crashing first-round party

1. Jonathan Taylor

2. Davante Adams

3. Cooper Kupp

4. Derrick Henry

5. Austin Ekeler

6. Alvin Kamara

7. Najee Harris

8. Justin Jefferson

9. Christian McCaffrey

10. Tyreek Hill

11. Dalvin Cook

12. Stefon Diggs

Scott Pianowski: CMC slips out of first round

1. Jonathan Taylor

2. Justin Jefferson

3. Austin Ekeler

4. Najee Harris

5. Dalvin Cook

6. Tyreek Hill

7. Cooper Kupp

8. Davante Adams

9. Joe Mixon

10. Ja’Marr Chase

11. Derrick Henry

12. Stefon Diggs

