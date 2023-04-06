Highlights: FSU football's 11th practice of spring on Thursday

Highlights: FSU football’s 11th practice of spring on Thursday

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TheOsceola – Highlights: FSU football’s 11th practice of spring on Thursday

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Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

Highlights of Thursday’s Florida State football practice inside Doak Campbell Stadium.

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