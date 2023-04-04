Highlights: FSU football on the field for practice No. 10

Highlights: FSU football on the field for practice No. 10

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TheOsceola – Highlights: FSU football on the field for practice No. 10

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football
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Curt Weiler

TheOsceola

Senior Writer

The Florida State football team held practice No. 10 on Tuesday afternoon. Below are highlights from the early portions of practice.

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