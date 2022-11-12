Hear from Mickey Joseph, Huskers after loss to Michigan

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Sights & Sounds: Hear from Mickey Joseph, Huskers after loss to Michigan

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football
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Greg Smith

InsideNebraska

Senior Recruiting Analyst

Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He’s been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

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