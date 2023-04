“Gano mejor que como profesora”

La mujer reveló que trabaja como niñera de una niña rusa y abrió un debate en TikTok – Créditos: @Captura redes sociales

El fenómeno de las familias rusas que vienen a la Argentina estuvo semanas atrás en el foco de atención. Son varios los interrogantes y dudas que surgen en la sociedad, precisamente a raíz de la cantidad de ciudadanos de esta nacionalidad que viajaron más de 16 mil kilómetros para instalarse, en su gran mayoría, en Buenos Aires.

Según datos de la agencia EFE, solo en 2022, 2400 ciudadanos rusos iniciaron los trámites de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que precisa que ya son más de 22.000 los que ingresaron al país.

Si bien muchos dicen sentirse como en sus casas, también es cierto que deben adecuarse a una nueva rutina y entablar vínculos con personas de confianza. Sol Riveira, una profesora de Educación Física de Buenos Aires, se convirtió en una de ellas para una familia rusa que conoció hace unos meses.

Sol Riveira es profesora de educación física y en la actualidad trabaja como niñera de una niña rusa en la Argentina – Créditos: @Instagram @solriveiraa

La mujer trabaja en la actualidad como cuidadora de una niña rusa de 3 años y se volvió viral porque realizó un fuerte descargo en las redes sociales donde hizo hincapié en la frustración que le genera ganar más en dicho empleo que con su profesión.

Con el objetivo de dar más detalles acerca de su punto de vista, realizó declaraciones a LA NACION y habló del desafío que representa esta labor, las herramientas que utiliza dentro de la interculturalidad y el impacto del idioma.

El desafío de su nuevo trabajo

Un clip de poco más de un minuto, que tenía la intención de transmitir un mensaje acerca de la desvalorización de las profesiones en la Argentina, terminó en un debate con un sinfín de opiniones. ¿El motivo? La indignación de los que se mostraron enfurecidos por la realidad económica del país.

“A los 30 años trabajás de niñera de niños rusos en la Argentina porque se gana mejor que ser profesora de Educación Física con cincuenta colegios”, escribió como epígrafe de la filmación que publicó en su cuenta de TikTok, donde mostró una de las tantas jornadas de su nuevo trabajo.

Tras la repercusión, y en diálogo con este medio, aclaró que desde los 18 años estudia con el objetivo de trabajar de lo que tanto deseó. No obstante, el contexto del país la desmotivó por completo.

“Salí del colegio y estudié diseño gráfico 3 años. Luego lo dejé y realicé el profesorado de Educación Física y me recibí en 2017. En simultáneo, hice distintos cursos: acompañante terapéutica, entrenadora de handball, maquillaje artístico, Community Mánager y Marketing digital, entre otros”, enumeró al hablar sobre su trayectoria educativa y profesional. A pesar de sus muchos conocimientos, hace unos meses su vida cambió por completo por un nuevo empleo.

De emigrada a Perú a probar nuevas oportunidades en la Argentina

Los últimos años laborales en el país que la vio crecer para Sol no fueron fáciles, ya que se angustiaba al observar que el sueldo de su profesión no le alcanzaba para cubrir gastos habituales. Con este escenario, y junto a su novio, tomaron la decisión de emigrar a Perú: “Trabajamos durante un año y medio como profesores de Educación Física, pero volvimos en diciembre del 2022 porque extrañábamos mucho”.

Sol junto a su novio en su viaje a Perú – Créditos: @Gentileza

En el regreso, afortunadamente ambos consiguieron trabajo en dos colonias de vacaciones. Ella, en Pilar y él, en Núñez. Como primer impacto, fue Riveira la que se percató de algo que le llamó la atención: la cantidad de niños rusos que estaban el grupo, situación que no había notado en todos los años anteriores.

El nexo que los conectó y su nuevo oficio como niñera

El fin de la temporada de verano y la vuelta a clases de los más pequeños comenzó a preocuparla, ya que debía afrontar nuevamente la situación de búsqueda laboral. Sin embargo, su novio fue el nexo del nuevo desafío que se le presentó.

“Tenía a cargo chicos de 5 años y en su grupo había una niña rusa, que siempre la venía a buscar el papá. Pegó buena onda con él, y solo hablaban en inglés. Un día el hombre le preguntó si conocía a alguien de confianza para cuidar a su nena de 3 años y él pensó en mí”, recordó.

El último día de la colonia, tuvo una entrevista con esa familia y todo se dio favorablemente. “Los conocí y fueron muy buena onda. Con ellos me comunicaba en inglés, pero la nena solo hablaba en ruso, por lo que fue todo un desafío. Me pareció una buena oportunidad y a los días arranqué a trabajar”, describió.

Con respecto a si estaba al tanto de la cantidad de familias rusas que llegaban al país, sostuvo: “Si bien se hablaba del tema en los noticieros, me asombró encontrarme con estos números. En el grupo de mi novio había un total de cinco”.

En uno de sus trabajos como profesora de educación física en la Argentina – Créditos: @Gentileza

“Puse una cifra exagerada”

Si bien en el video que se viralizó Sol escribió que son 50 los colegios en los que debería trabajar de profesora de Educación Física si quiere ganar lo mismo que de ser niñera, aclaró que fue una cifra exagerada. No obstante, detalló: “Entre las oportunidades que a mí me salían la que más me convenía era esta. Yo no quería abarcar muchas horas del día trabajando de profesora, porque quería dedicarle tiempo a mi emprendimiento personal de ropa. Era trabajar 5 horas de lo que hago ahora o 10 horas para poder ganar lo mismo en diferentes lugares: colegios, gimnasios, clubes, personalizados. Hay un abanico muy grande que te podés dedicar, pero nada me cerraba y por eso tome la decisión de aceptar este trabajo”.

Por otro lado, aseguró que es ínfimo lo que se le paga por hora a un docente en la Argentina. “Lo viví por mi experiencia, la de mi pareja y la de mi mamá. Tengo 30 años y ya trabajo hace 10 años de esto, por eso también en su momento viajamos a otro país a buscar nuevas oportunidades”, aseveró.

A pesar de que formalmente no trabaja como profesora, explicó que ser niñera de una pequeña extranjera representa toda una responsabilidad: “Es un reto que no hable mi mismo idioma, pero le enseño español, habilidades, juegos, formas de poder comunicarnos y otras capacidades. A pesar de todo, sigo ejerciendo mi profesión”.

Por último, y en cuanto la repercusión del posteo, dijo que está conforme que se haya generado un debate entre los usuarios. “Hay muchas personas diciendo que trabajan en un local de ropa porque ganan más que de su propia profesión. La mayoría estaba de acuerdo conmigo y les pasaba algo parecido”, cerró.

Hasta el momento, el video viral de TikTok cuenta con más de 70 mil reproducciones y dio pie para que sus seguidores opinen al respecto. “Estamos en la misma, ya no tengo ganas de recibirme si casi gano lo mismo que siendo docente y soy niñera”, “Es lamentable, qué triste Argentina”, “Soy docente de nivel inicial y sí, soy niñera. No estoy ejerciendo la docencia porque pagan miseria lamentablemente”, son algunos de los mensajes más destacados.

Con toda esta trayectoria a sus espaldas, Riveira no se arrepiente de todo lo que emprendió en este tiempo y en la actualidad busca que las personas que se instalen en la Argentina aprendan a comunicarse, conozcan la cultura y, especialmente, reciban un buen trato por parte de los ciudadanos. Por otro lado, sostiene que su mayor anhelo es que todos los profesionales cobren lo que corresponde a la hora de trabajar de lo que tanto soñaron.