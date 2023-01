FSU offers 4-star RB from Texas

Class of 2024 running back prospect Taylor Tatum has picked up an offer from Florida State. The 5-foot-11 and 190-pound rising senior from Longview (Texas) High announced the offer via Twitter. Tatum is ranked as the 24th-best running back in the class of 2024. He also has offers from a list of schools that includes Auburn, Baylor, Houston, Ole Miss, Oklahoma, TCU, Tennessee, Texas A&M and USC.

Tatum ran for 1,889 yards on 227 carries and scored 33 rushing touchdowns in 2022. He also hauled in 12 passes from 160 yards and three scores.

First Impressions of Tatum’s HUDL highlights: “One of the first things that pops out at you is that he breaks a lot of long runs and is fast enough to outrun defenders who look to have the angle. He has very quick vision, balance and change of direction. He is not afraid to run behind his pads and try to run through defenders. Another thing that stands out is the production he has running the ball in a pro-style I-formation offense. Teams know he is going to get the ball and they still can’t slow him down. Tatum also shows very good hands and athleticism as a pass catcher.”