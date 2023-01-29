FSU offers 2024 OL prospect Caleb Holmes

A day after his visit to Florida State for an unofficial visit, 2024 offensive line prospect Caleb Holmes announced via Twitter Sunday morning that he had received a scholarship offer from the Seminoles.
Holmes, 6-3 and 280-pounds, is a three-star prospect from Fairburn (Ga.) Creekside High School. His list offers includes Auburn, Boston College, LSU, Mississippi State, Missouri, Oklahoma and Pitt.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhbiBhbWF6aW5nIGp1bmlvciBkYXkgd2l0aCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQUF0a2lucz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hBQXRraW5zPC9hPiBJIGFtIGJsZXNzZWQgYW5k
IGhvbm9yZWQgdG8gYmUgb2ZmZXJlZCBieSBGbG9yaWRhIFN0YXRlIFVuaXZl
cnNpdHkhISAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GU1VGb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARlNVRm9vdGJhbGw8L2E+KSBJ
IHdhbnQgdG8gdGhhbmsgR29kIDFzdCBhbmQgYWxsIHdob+KAmXZlIGhlbHBl
ZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdURz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ob2xlRmFtaWx5
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTm9sZUZhbWls
eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGRpeG9u
NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoZGl4b241NDwvYT4gQGNv
YWNod2VzdDdPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hN
YWMzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hNYWMzODwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaF9xYnRmP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaF9xYnRmPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2hlbGRvbkZZRj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ29hY2hTaGVsZG9uRllGPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JXcmlnaHRSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFJXcmlnaHRSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Ta3N5
b0Jtbk1IIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vU2tzeW9CbW5NSDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBDYWxlYiBIb2xtZXMgKEBDYWxlYkhvbG1lczA1KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbGViSG9sbWVzMDUvc3RhdHVzLzE2MTk3
NDI5MTY0NTI0MzgwMTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAy
OSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Holmes is rated as the 10th-best offensive guard prospect in the class of 2024 and the 46th-best overall prospect in the state of Georgia. He is the second offensive line prospect FSU has offered this weekend.
Please click on the link below to view Holmes HUDL highlights.
Caleb Holmes – Hudl