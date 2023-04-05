FSU offers 2024 JUCO CB Sione Laulea from College of San Mateo

Florida State extended an offer to California junior college cornerback prospect Sione Laulea on Monday night. Laulea, who is 6-foot-4 and 185 pounds, is from San Mateo, Calif., where he played at Junipero Serra High. He now attends the College of San of San Mateo, where he started as a true freshman this past season.
Laulea’s profile has exploded over the three weeks. He has picked offers from USC, Miami, Oregon and USF in that time frame. Laulea also has offers from BYU and Sacramento State. He plans on enrolling in whichever school he ultimately chooses in January.
Plese click on the link below to view Sione Laulea’s HUDL highlights.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2QgaXMgU08gR1JFQVQhQWZ0ZXIgYSBwaG9uZSBjYWxsIHdpdGgg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KdXN0aW5Dcm91c2U3P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdXN0aW5Dcm91c2U3PC9hPiwgaeKAmW0g
YmV5b25kIGJsZXNzZWQgYW5kIGh1bWJsZWQgdG8gc2F5IGnigJl2ZSByZWNl
aXZlZCBhIEQxIG9mZmVyIGZyb20gRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5
IfCflLQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvY3Nt
aXNkYnU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNjc21p
c2RidTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L29naXNkYnU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNv
Z2lzZGJ1PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NNX0Zv
b3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDU01fRm9vdGJhbGw8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT2d0aGV0cnV0aD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2d0aGV0cnV0aDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9TZWtvbmE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoX1Nla29uYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9CcmFuZG9uSHVmZm1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
QnJhbmRvbkh1ZmZtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vY29hY2hUY3NtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaFRjc208
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHlyYXkyMj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZHlyYXkyMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXRTdXJ0YWlubGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFBhdFN1cnRhaW5sbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaEFkYW1GdWxsZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoQWRhbUZ1bGxlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hJRXlC
SHpmTnIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ISUV5Qkh6Zk5yPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFNpb25lIExhdWxlYSAoQFRoZVJlYWxTaW9uZTA0KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxTaW9uZTA0L3N0YXR1cy8xNjQz
MzQxODAyODc4MTU2ODAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDQs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==