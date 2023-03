FSU offers 2024 3-star OLB prospect Chris Cole

Florida State extended a scholarship offer to class of 2024 three-star outside linebacker prospect Chris Cole from Salem (Va.) High School. Cole, who is 6-foot-3 and 210 pounds, also plays wide receiver and also runs track in high school. He announced his offer on Thursday morning via Twitter.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv

Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx

dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i

bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIFJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBGbG9yaWRh

IFN0YXRlISEgVGhhbmsgeW91IGZvciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkuIDxhIGhy

ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlNVRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10

d3NyYyU1RXRmdyI+QEZTVUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov

L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX05vcnZlbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm

dyI+QENvYWNoX05vcnZlbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl

ci5jb20vQ2h1Y2tDYW50b3I/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENodWNr

Q2FudG9yPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo

QWRhbUZ1bGxlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hBZGFtRnVs

bGVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JMUzIyOTQ/

cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJMUzIyOTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0

dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF

dGZ3Ij5AYWRhbWdvcm5leTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy

LmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2

YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v

RUpIb2xsYW5kT24zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFSkhvbGxhbmRP

bjM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25n

MjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcyNDc8L2E+IDxh

IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRpbmc/cmVm

X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVm

PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyaWFuRG9objI0Nz9yZWZfc3JjPXR3

c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJpYW5Eb2huMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov

L3QuY28vYnR5MXVQYWpFSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2J0eTF1UGFqRUo8

L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hyaXMgQ29sZSAoQENocmlzX0NvbGUzKSA8YSBo

cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NocmlzX0NvbGUzL3N0YXR1cy8x

NjQxNDQ4MDY1OTI3MzY0NjA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNo

IDMwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9

Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh

cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Cole’s list of offers include Penn State, Virginia Tech, West Virginia and Duke. He has taken unofficial visits to VT and WVU. As a junior he was named second-team All-State linebacker and also named first-team All-Regional selection. Cole runs the 60-meter hurdles in high school.