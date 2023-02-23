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FSU football 2023 spring preview: Defensive tackles

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TheOsceola – FSU football 2023 spring preview: Defensive tackles

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football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Pat Burnham, Mark Salva and Jerry Kutz break down a deep and experienced defensive tackle group that is led by the return of Fabien Lovett. Transfers Darrell Jackson (Miami) and Braden Fiske (Western Michigan) add to the group, which also features Malcolm Ray, Josh Farmer and Ayobami Tifase.

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