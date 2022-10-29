First impressions: FSU handles GT

First impressions: FSU handles GT

by
TheOsceola – First impressions: FSU handles GT

{{ timeAgo(‘2022-10-29 15:29:37 -0500’) }}
football
Edit


Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Osceola football analysts Patrick Burnham and Mark Salva discuss Florida State’s 41-16 win over Georgia Tech on Saturday afternoon.

Certain data provided by STATS, LLC

© 2022 Yahoo. All rights reserved.