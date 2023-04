Estudiantes: el golazo de Mauro Boselli, el grito silencioso por la ley del ex

La plasticidad de Mauro Boselli para definir en el aire y anotar el único gol de Estudiantes contra en La Bombonera, por la Liga Profesional. – Créditos: @Walter Manuel Cortina

Mauro Boselli aprendió el manual del goleador en las divisiones inferiores de Boca. Estuvo “entre diez y once años” en el club de la Ribera, donde conoció todo. En honor a esa formación como futbolista, como matador del área, no gritó el gol suyo con el que Estudiantes de La Plata se llevó de la Bombonera una victoria gigante. Fue apenas la décima en la historia para el Pincha, que no ganaba allí desde 2008. Una tijera que fue todo en el 1-0 de Estudiantes.

El gol nació en el primer período. Porque el delantero le pidió una pelota a Fernando Zuqui (otro ex boquense), el mediocampista mixto de gran pegada que suele dar los penúltimos pases en el conjunto de La Plata. El volante, sin embargo, eligió patear al arco. Sabía que la siguiente pelota que tuviera en sus pies debía buscar al 9. “Me lo dijo en el entretiempo. Hemos tenido varios goles de esa forma. En el primer tiempo le pegué al arco, porque fue una decisión rápida. Ya venía viéndolo. Por suerte, la asistencia sirvió para ganar el partido y que él hiciera ese golazo”, recordó Zuqui ante ESPN Premium tras el triunfo.

El golazo de Boselli para Estudiantes

El goleador de la noche contó la misma trama: “Había pedido en el primer tiempo una pelota que Fernando [Zuqui] pateó al arco. Le dije que estaba como para que me tirara esa pelota. En el segundo me dijo «te la voy a tirar». Me quedó justo para pegarle de tijera y fue un lindo gol. Obviamente, por respeto a Boca no lo grité. Es el club que me formó; pasé 10, 11 años de mi vida en esta institución. Hoy me debo a Estudiantes y estoy feliz porque ganamos”. Ciertamente, ni bien convirtió, Mauro pareció musitar algo descontento, como lamentando la maravilla que había hecho y que lograba el objetivo.

Cuando Estudiantes ganó por penúltima vez en la Bombonera, hace quince años, Boselli vestía la camiseta azul y oro. Había tenido un paso por Málaga B (cinco goles en 32 partidos) y el hincha xeneize recordará un partido en el que hizo tres goles contra Arsenal en la Bombonera. El primero, casi tan espectacular como el de este sábado, fue de chilena. Aquella vez sí lo festejó, claro, con los brazos abiertos y el puño derecho bien apretado. Luchaba para quedarse con la camiseta 9 de Boca, como tantos otros juveniles promovidos al plantel principal. Quería una oportunidad. Sólo a fuerza de goles la tendría.

El antecedente: su chilena jugando para Boca

Pero por más que Boca tuvo ofertas del exterior, se lo quedó Estudiantes, que compró una mitad de su pase. Y nació su romance con el Pincha. Tras 49 tantos en 92 encuentros en el León, el atacante comenzó su derrotero por el fútbol exterior. Su mejor paso fue el de México, con la camiseta de… León. También allí hizo golazos, incluido uno de chilena en un amistoso con Chivas, de Guadalajara. Llegó a ser el capitán de León (105 anotaciones en 186 presencias). Su currículum incluye participaciones en Inglaterra (Wigan), Italia (Genoa y Palermo), Brasil (Corinthians) y Paraguay (Cerro Porteño).

El golazo para León en 2015, con otra chilena

“Se está viendo de a poquito lo que Eduardo Domínguez quiere. Por momentos hicimos cosas buenas. Por momentos Boca nos superó. Es difícil jugar contra Boca. Pero creo que en líneas generales hicimos lo que vinimos a buscar. y nos llevamos los tres puntos de manera justa”, agregó Boselli. De a ratos aislado, de a ratos acompañado por Benjamín Rollheiser, el 9 fue la referencia ofensiva del conjunto visitante. Pudo convertir mucho antes, cuando en la segunda mitad le ganó una pelota a Facundo Roncaglia, pero se quedó sin piernas para definir y fue bien cubierto por Nicolás Valentini.

“Dejamos a Boselli porque es un hombre de área. Boca pateó sólo dos veces al arco”, comentó Eduardo Domínguez, el entrenador de Estudiantes, que ganó por primera vez en la Bombonera. Su colega Jorge Almirón, que perdió sus dos compromisos al frente de Boca (1-0 vs. San Lorenzo, el anterior), elogió al delantero de 37 años: “Boselli hizo un gol de otro partido”. Razón no le falta: la acción de Mauro fue la mejor del partido. Terminó con la pelota dentro del arco y con la victoria para el cuadro de La Plata; terminó en otra decepción para el público xeneize, la tercera consecutiva en su estadio.