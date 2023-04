“Estamos viviendo la etapa que quieren los libertarios, porque el Estado ha colapsado”

Facundo Manes, diputado nacional de la Unión Cívica radical – Créditos: @LN+

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, consideró el domingo por la noche en el programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio, que “el Estado ha colapsado”, ya que no da abasto para contener las necesidades de la sociedad en materia económica, educacional y de seguridad. En ese sentido, explicó por qué cree que existe una sensación de “depresión” en los argentinos. “La gente está resignada. En 2001 la gente estaba con cierta rebeldía y era un lio pero había un pensamiento de que se podía solucionar. Ahora nadie piensa eso”, añadió.

“Estamos viviendo la etapa que quieren los libertarios, sin Estado, porque el Estado ha colapsado”, dijo, en LN+. Además, criticó la idea “infantil” de eliminar el Banco Central [la propuso Javier Milei] y cuestionó, sin hacer nombres, a los “halcones” de Juntos por el Cambio. “Hay otros que quieren cambiar todo a lo guapo, sin el acuerdo de la mitad de la sociedad”, manifestó. “Entiendo la grieta pero no podemos hacer un cambio con una sola mitad de la Argentina”, dijo.

En ese sentido, consideró que existen tres tipos de modelos de país. Al primero lo llamó “liberalismo infantil” y sostuvo que es “fantasía pura” por las medidas que proponen como la mencionada de eliminar el BCRA y que no haya Estado: “Ningún país se desarrolla sin Estado. Necesitamos un Estado menos corrupto y más eficiente, pero no existe no tener Estado. Capta el enojo pero es una frustración”.

Después habló sobre el kirchnerismo: “Fue un asistencialismo anticapitalista que combatía la iniciativa privada y quiere ir por la Justicia y de los últimos 20 años estuvieron 16 años y hay 40% de pobres”.

En tercer lugar, mencionó sin nombres a quienes quieren cambiar todo “a lo guapo”. Explicó que los cambios sustanciales requiere tender lazos entre los partidos y alejarse de la grieta: “A lo guapo no se puede porque si querés cambiar tenés la otra mitad en contra. No se puede unir a los argentinos así. Hay que pensar un plan antiinflacionario y macroeconómico, pero hacerlo con consenso”.

Continuar leyendo la historia

Por ese motivo, reflexionó que “el problema es político”. “Si no destrabamos la política no vamos a poder tener una década de prosperidad, y cuando la tengamos hay que hacer una revolución de valor educativo y social”.

En otro tramo, habló sobre su incursión en la política y qué descubrió al ingresar como diputado nacional: “La política me defraudó y vi que el sistema está podrido. Se ha convertido en mantener la estructura de poder y ganar elecciones y se perdió lo mejor de la política que es la capacidad de cumplir sueños”.

“Vivimos el día a día y perdimos todos”, opinó sobre el último dato de pobreza difundido por Indec: “Obvio que hay gente que tiene necesidades materiales, pero todos somos pobres porque la Argentina no piensa en grande. Ahora estamos discutiendo el subdesarrollo, si no hay un cambio de mentalidad va a haber otra frustración”.

Por último, arremetió contra el gobierno y la dirigencia de los últimos 40 años. “Las pandemias siempre transforman las sociedades, entonces dije ‘estamos viendo un cambio’… pero tenemos una dirigencia que tuvo influencia en estos 40 años y fallaron. El dolor es tan grande y aunque nos sentimos huérfanos si nos unimos vamos a salir más fuertes”, concluyó.