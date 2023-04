Elon Musk revela que él mismo paga la verificación en Twitter de algunas celebridades

Mientras que las cuentas de varias celebridades ya parece un perfil hecho por fanáticos a base de los famosos “bots”, Elon Musk recientemente afirmó que él mismo se encuentra pagando las verificaciones de algunos famosos para que no la pierdan.

Luego de que se anunciara que las cuentas realizadas en Twitter deberían de pagar cierta cantidad de dinero para mantenerse verificadas, recientemente se ha observado que perfiles como el de Beyonce, Lady Gaga, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., entre otros más, ya han perdido su “palomita azul”.

Sin embargo, recientemente el CEO de Tesla y Space X afirmó que está pagando algunas verificaciones, entre ellas la del basquetbolista Lebron James y el maestro de la literatura de terror Stephen King, con el propósito de que no pierdan la insignia de autenticidad.

De acuerdo con la información compartida por Musk, solo aquellas cuentas que aguen por Twitter Blue obtendrán de nuevo su verificación, lo cual significa que las insignias se brindarán a cualquier persona que realice el pago, sin importar si la cuenta realmente pertenece o no a esa persona.

Presupuesto que esta acción ha generado debate entre la comunidad, pues de alguna forma facilita el robo de identidades, la desinformación y demás delitos virtuales. Cabe mencionar que muchas personalidades de la industria del cine y la música ya han optado por dejar la mencionada red social a raíz de esta medida.

