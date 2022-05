Dos miembros de junta Banxico consideraron alza mayor: Minutas

(Bloomberg) — Dos de los cinco miembros de la junta del Banco Central de México consideraron un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos, aunque terminaron discrepando en sus votos, según las minutas de la decisión de política de este mes.

Banxico, como se conoce al banco, entregó su cuarto aumento consecutivo de 50 puntos básicos y señaló que podría acelerar el endurecimiento en junio. La subgobernadora Irene Espinosa, disintió y respaldó un alza de 75 puntos básicos, que habría sido la mayor del banco desde que adoptó como objetivo operativo la tasa de interés interbancaria a un día en 2008.

Otro miembro de la junta dijo que un aumento más rápido reforzaría la autonomía del banco y tendría un mayor impacto en las expectativas de inflación a largo plazo. Sin embargo, el movimiento sorprendería a los mercados “dificultando las previsiones de la trayectoria de la tasa de referencia”, dijo la persona, según las minutas publicadas este jueves.

Otro miembro dijo que “condiciones extraordinarias, como las que se enfrentan, pueden requerir acciones extraordinarias” y advirtió que “un desanclaje de las expectativas debe evitarse con acciones contundentes”.

En conjunto, las minutas son “muy hawkish” y sugieren que la votación de junio será “una decisión reñida entre un aumento de 50 y uno de 75 puntos básicos”, dijo Carlos Capistrán, economista jefe para México y Canadá de Bank of America.

En total, los encargados de política han aumentado los costos de endeudamiento en 300 puntos básicos en casi un año con ocho aumentos consecutivos. Aun así, la inflación se mantiene cerca de un máximo de dos décadas. El subgobernador Jonathan Heath, dijo el martes que el banco podría necesitar más aumentos de 200 a 300 puntos básicos para que las tasas sean lo suficientemente restrictivas para hacer frente a los precios al consumidor por encima del objetivo.

Ajuste excesivo

Algunos miembros de la junta dijeron que los aumentos no han tenido un impacto tan fuerte como se necesita en la tasa de interés real, que se ajusta para eliminar los efectos de la inflación. Este argumento “invalida” la afirmación de que Banxico podría reducir el paso dado que comenzó a endurecer su política antes, dijo Pamela Díaz Loubet, economista de BNP Paribas.

El miembro de la junta más dovish, Gerardo Esquivel, le dijo la semana pasada a Bloomberg News que, dado que el banco comenzó a elevar sus tasas antes que la Reserva Federal, no necesariamente veía que la institución tuviera que seguir el paso a EE.UU. para siempre.

Un miembro de la junta adoptó un tono diferente al resto según las actas, argumentando que el banco debe evitar un ajuste excesivo y que sería “innecesario e incluso imprudente” aumentar costos de endeudamiento más rápido que la Fed.

La inflación se está convirtiendo en un dolor de cabeza político para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, quien creó un pacto a principios de mayo con las principales empresas para limitar los aumentos de precios, además de implementar desgravaciones arancelarias. El Gobierno prevé que la medida desacelerará la inflación hasta en 1,5 puntos porcentuales para fines de 2022.

