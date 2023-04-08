Dave Van Horn, Gage Wood, Caleb Cali recap 6-4 win over Ole Miss

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Mason Choate

HawgBeat

Managing Editor

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, RHP Gage Wood and 3B Caleb Cali recap Saturday’s 6-4 rubber match win over Ole Miss.

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