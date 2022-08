Park Beyond: crea tu parque de diversiones rompiendo las reglas de la realidad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Los juegos de construcción y gestión son divertidos por hacernos sentir responsables de algo tan grande como un imperio, hasta algo tan pequeño como un restaurante. Lo que muchos de estos juegos tienen en común es que se basan en las reglas de la realidad, lo que permite tener un reto único y entretenido.

Sin embargo, que los juegos de gestión requieran tener un poco los pies en el piso no significa que son incapaces de volar hacia nuevos horizontes. Para demostrar esto está Park Beyond, un nuevo juego de creación y de gestión de parques de diversiones hecho por Limbic Entertainment, desarrolladores de Tropico 6. Hablamos de un juego que quiere romper algunas reglas de la realidad para que puedas crear un parque que verdaderamente deje volar tu imaginación.

Recientemente, Bandai Namco Entertainment nos dejó dar una probadita de Park Beyond. Con ella pudimos conocer un poco más sobre esta propuesta y lo que la hace interesante.

Desde el primer acercamiento con el jugador, Park Beyond deja claro que busca ser una entrega con una propuesta un poco diferente. Sí, la gestión del parque, así como su diseño y construcción seguirán siendo los protagonistas; sin embargo, Park Beyond busca ser un poco más.

Lo que pasa es que el juego no te recibe con mil herramientas de construcción o con el inicio de un complejo tutorial. En su lugar verás una escena de corte cinematográfico en primera persona donde tu personaje es invitado a soñar y crear el parque temático de sus sueños.

La presencia de esta escena no es un accidente, ni un desperdicio de recursos para un demo de gamescom 2022. Se trata de una pista que nos presume parte integral del juego y es que Park Beyond tendrá una especie de modo campaña que contará con una historia en la que tomarás el rol de un arquitecto visionario que busca transformar su visión en una realidad.

Según Limbic Entertainment, esta campaña te presentará a un variado elenco de personajes, los cuales discuten sobre lo alocado (o no) que debe ser el parque de diversiones que quieres construir. Cada uno de los protagonistas de esta historia tiene un papel en el manejo del parque, por lo que tu misión será convencerlos de que tu visión sobre la forma de resolver problemas del parque es el camino.

Continuar leyendo la historia

Con esto, la campaña de Park Beyond poco a poco te revelará nuevas herramientas que permitirán transformar tu parque en lo más loco que imagines. Eso no es todo, puesto que poco a poco te irá introduciendo a todos los elementos que necesitas gestionar para garantizar que tu parque sea un éxito. Por ejemplo, cuando lo jugamos nos concentramos en construir nuestra primera montaña rusa, aprender a usar herramientas como el cañón o el salto de rampa y descubrir cómo hacerla funcionar.

Esto último resulta sumamente importante por una razón: que Park Beyond quiera romper los límites de lo posible no quiere decir que carece de reglas. Tu misión en este juego será crear un parque de diversiones y esto significa cumplir con ciertas obligaciones que lo harán un recinto económicamente viable y funcional.

Hay reglas que deberás seguir, pero no todo es cuadrado

Por ejemplo, al momento de diseñar tu montaña rusa deberás asegurarte de que funcione, que llegue al final y que sea segura. Para esto deberás encargarte de que sus subidas y bajadas sean las apropiadas para que el carrito no se quede parado. Incluso elementos de fantasía como las rampas deben cumplir ciertas condiciones, ya que si el carrito va lento no alcanzará a dar el salto, pero si es demasiado rápido se va a descarrilar y no llegará a su objetivo.

Por su parte, la gestión de Park Beyond tiene 3 capas diferentes que deberás cuidar para que el parque sea un éxito. La primera está en ordenar el parque y el escenario para que sea el parque que quieres. La segunda es la de administración, la cual consiste en tareas como asegurar que tu parque genere más de lo que gasta y que tiene al personal adecuado. La última es opcional y se trata de la capa de optimización que consiste en revisar mapas de calor y otros datos para encontrar qué pequeñas mejoras puedes hacer para que tu parque sea lo mejor posible.

La buena noticia es que, como mencionamos antes, hay mucho espacio para la fantasía en Park Beyond. Sus herramientas de edición te permiten crear mapas verdaderamente alocados e incluso modificar el terreno para hacer maravillas de la naturaleza o monstruosidades sorprendentes. En el poco rato que pudimos jugarlo no tuvimos el tiempo suficiente para crear algo bonito, pero sí nos dejó bien en claro que sus opciones son profundas y geniales.

En términos generales, Park Beyond es un juego de gestión interesante que resulta fácil de usar, pero que tiene la profundidad necesaria como para que te claves por horas. Sin duda, Limbic Entertainment va por buen camino con su nuevo proyecto y es un título al que le deben seguir la pista los fanáticos de los juegos de gestión.

Park Beyond está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Puedes saber más sobre este juego de creación de parques de diversiones si haces clic aquí.

Video relacionado: Lo que NO TE CUENTAN sobre los servicios de videojuegos