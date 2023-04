Colón: viví el minuto a minuto del partido

Gol de Wanchope Abila: el delantero de Colón pidió perdón tras el 1-0; lo sufre Advíncula – Créditos: @Luciano González Torres

PT, 24m: cabezazo débil de Valentini

De una infracción ganada por Briasco desde la izquierda, llegó el tiro libre de Oscar Romero pasado y el cabezazo de Valentini a la altura del segundo palo, pero fue bien controlado por el arquero Chicco.

PT, 23m: una posesión del 76%, pero sin claridad

Boca controla el balón, tiene un porcentaje de posesión del 76%, pero no genera chances con claridad. Empuja con la proyección de los laterales y con los duelos individuales de los wines Langoni y Brisaco Balekian, pero sin poder generar sociedades peligrosas hasta el momento.

PT, 18m: primera chance de Boca

Boca salió dormido y se apuró tras el 0-1. La primera chance clara la tuvo con un zurdazo de Oscar Romero desde el punto penal que controló el arquero Chicco muy bien.

Luca Langoni ante Juan Pablo Alvarez Escena del partido que disputan Boca Juniors y Colón de Santa Fe. – Créditos: @Luciano González Torres

PT, 15m: el juego local, por las bandas

Si bien Herrón planificó un partido con tres mediocampistas con buena tenencia del balón como Cristian Medina, Equi Fernández y Oscar Romero, los intentos xeneizes estuvieron desde las proyecciones de Luis Advíncula y Agustín Sandez. Pero el gol de Wanchope aceleró las pulsaciones locales.

PT, 10m: el Sabalero, con 5 defensores

El planteo de Colón no fue defensivo, pero llegó a la Bombonera con la intención de turnarse con la presión entre el campo rival y su propio terreno. El esquema de Gorosito terminó siendo 5-4-1, sólo con Wanchope Abila con libertades defensivas.

PT, 49 segundos: ¡Gol de Colón!

Wanchope Abila sorprendió a toda la defensa de Boca y puso el 1-0 para el Sabalero punteando la pelota. La jugada nació de un lateral y, tras varios cabezazos defectuosos defensivos, el exBoca resolvió muy bien con un toque al segundo palo. El delantero pidió perdón por su pasado con la camiseta azul y oro.

21:30 ¡Ya se juega!

Comenzó el partido entre Boca y Colón de Santa Fe, en la Bombonera, por la 10° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

21:22 “Estamos ilusionados”

Néstor Gorosito realizó tres cambios con respecto al último partido de Colón y no bien salió al campo de juego afirmó que se siente confiado en lograr un buen resultado: “Estamos ilusionados. ¿Por qué no? Somos once contra once”, dijo el DT que hace poco logró vencer a Boca en la Bombonera como DT de Gimnasia.

21:16 El Xeneize, obligado a ganar

River le ganó a Huracán 3-0 en Parque Patricios, en la previa del partido de Boca ante Colón y confirmó su liderazgo en la Liga Profesional. Antes de que juegue el Xeneize, el futuro equipo de Almirón quedó a diez puntos de la cima, aunque con un partido menos, está claro. Deberá ganar para no quedar lejos del Millonario.

21:07 La rotación de Herrón

Mientras espera que tome las riendas del equipo Almirón, Mariano Herrón dirigirá su tercer partido como DT interino de Boca: venció a Barracas Central 3-0 y empató con Monagas de Venezuela 0-0 por la Copa Libertadores. Para esta noche, teniendo en cuenta el desgaste por el viaje y que el miércoles disputará un clásico ante San Lorenzo, generó un cambio casi total en la formación titular.

20:55 Almirón, presente

Jorge Almirón, nuevo DT, llegó temprano a la Bombonera. Ingresó por el gimnasio Luis Conde, charló con Juan Román Riquelme y luego se dispuso a ver el partido desde un palco. El flamante entrenador sería presentado este lunes por la tarde y debutaría ante San Lorenzo, el miércoles, en el nuevo Gasómetro, por la Liga Profesional.

Jorge Almirón este domingo, llegando a la Bombonera para ver a su futuro equipo ante Colón – Créditos: @@ConsuladoBocaUy

20:50 Las formaciones

Boca (4-3-3): Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Agustín Sández; Cristian Medina, Ezequiel “Equi” Fernández y Oscar Romero; Luca Langoni, Miguel Merentiel y Norberto Briasco Balekian. DT: Mariano Herrón.

Colón de Santa Fe (3-4-3): Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gian Nardelli; Eric Meza, Julián Chicco, Baldomero Perlaza y Juan Pablo Álvarez; Carlos Arrúa, Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

20:45 El historial entre ambos

El historial entre ambos es de 80 partidos con marcada supremacía de Boca, que ganó en 47 ocasiones contra 17 de Colón, y además empataron 16 veces.

20:43 Llegó Colón a la Bombonera

El plantel sabalero ingresó en el vestuario visitante de la Bombonera con buen ánimo. Los jugadores de Gorosito, ilusionados con poder conseguir la primera victoria del torneo. Y metieron reconocimiento del campo de juego, para ver qué botines utilizar.

20:40 Cómo ver el partido

El partido de Boca y Colón se transmite por la señal de TNT Sports, canal que se podrá sintonizar en las plataformas digitales DGO, Telecentro Play y Flow siempre que el usuario sea abonado al ‘pack fútbol’.

20:30 El minuto a minuto, en vivo

Bienvenidos al Live Blog de Boca y Colón. El partido se jugará desde las 21.30 en la Bombonera, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El equipo que dirige interinamente Mariano Herrón viene de golear a Barracas Central 3-0 como visiante en la Liga Profesional de Fútbol, mientras que entresemana debutó en la Copa Libertadores con un empate sin goles ante Monagas, en Venezuela. Los dirigidos por Néstor Gorosito no vienen bien: el equipo está último y todavía no pudo ganar en el campeonato: seis empates y tres derrotas.