Canadá y su valeroso partido en Qatar 2022 que fue manchado por arbitraje

Canadá fue derrotado por Bélgica en su primer partido correspondiente al Grupo F de Qatar 2022 (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

Canadá quería marcar historia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Enfrente tendría nada más y nada menos que la selección de Bélgica, elegida por la FIFA como una de las mejores en el mundo, según su ranking. Luego de 36 años de ausencia, los de la Hoja de Maple iniciaron su participación en el Grupo F del mundial en territorio asiático.

La última vez que Canadá jugó una copa del mundo fue en México 1986, donde se quedó en la fase de grupos y no aspiró a los octavos de final. Esta vez, con una camada liderada por Alphonoso Davies, jugador del Bayern Munich de la Bundesliga de Alemania, los canadienses buscaron la hazaña frente a una Bélgica plagada de figuras a nivel internacional: Thibaut Courtois, Eden Hazard, Yannick Carrasco y Kevin de Bruyne.

De ese modo, John Herdman, director técnico del conjunto norteamericano, plasmó una idea ofensiva en su esquema; misma que rápidamente sus jugadores aceptaron y comenzaron a romper el área del guardameta que milita en el Real Madrid. Tan solo a los 11 minutos de juego, Canadá era beneficiada con un penalti que sería cobrado por Davies. El carrilero por izquierda no aguantó la presión y erró el penal.

Eso no bajó la guardia de la escuadra canadiense, quien de nueva cuenta intentó buscar el arco rival. En la mayoría del partido, Canadá demostró que es uno de los equipos mejores trabajados de la Concacaf. Tras la insistencia y llegadas erróneas, hubo dos situaciones específicas donde quedó claro que el arbitraje no favoreció a Davies y compañía.

Un par de minutos después del penal errado por Alphonso, Jan Vertonghen hizo una falta dentro del área que parecía un segundo penal. El árbitro, Janny Sikazwe, decidió marcar un fuera de lugar, sin mencionar que el balón provenía de Hazard; un error infantil por parte del colegiado.

Posteriormente, en el 38’, Axel Witsel trompicó a Richie Laryea en el área. De nueva cuenta, Sikazwe optaba por la decisión fácil y reanudaba el juego, haciéndose de los ojos pequeños. Los reclamos por parte de los jugadores eran airados.

Continuar leyendo la historia

El desplome para Canadá llegó en el 44’, cuando Michy Batshuayi de Bélgica, encontró una oportunidad que no desaprovechó y dejó el esférico al fondo de la red. Al final, fueron 22 disparos en total en los que los canadienses no pudieron acertar bajo los tres palos. Canadá se llevó una derrota, aunque en el terreno de juego superó a los belgas en toda faceta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Viva México y Ochoa: festejo por penal se sale de control y destruyen pantalla en cafetería