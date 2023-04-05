BoilerUpload - Purdue Basketball - Brandon Newman Enters the Portal

BoilerUpload – Purdue Basketball – Brandon Newman Enters the Portal

by
BoilerUpload – Purdue Basketball – Brandon Newman Enters the Portal

{{ timeAgo(‘2023-04-05 16:02:15 -0500’) }}
basketball
Edit


Casey Bartley

BoilerUpload

Basketball Columnist

Brandon Newman, starting guard for the Purdue, appears to have played his last game for Matt Painter and the Boilermakers.

Brandon Newman thanked Purdue fans on twitter a little before five this afternoon, and it’s been confirmed to Boiler Upload that he has entered the portal and will look to transfer to another school after four years at Purdue.

Certain Data by Sportradar

© 2023 Yahoo. All rights reserved.