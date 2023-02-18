Austin Stogner returns to Norman for final season

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Austin Stogner returns to Norman for final season

{{ timeAgo(‘2023-02-18 10:31:23 -0600’) }}
football
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Eddie Radosevich

SoonerScoop

Staff Writer

Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

Oklahoma tight end Austin Stogner recently spoke with the local media on his return to Norman, time at South Carolina and familiarity with tight ends coach Joe Jon Finley.

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