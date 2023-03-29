Alabama basketball signee R.J. Johnson requests release

Alabama basketball signee R.J. Johnson requests release

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TideIllustrated – Alabama basketball signee R.J. Johnson requests release

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basketball
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Tony Tsoukalas

TideIllustrated

Managing Editor

One of Alabama basketball’s 2023 signees is having a change of heart. According to a report from On3’s Joe Tipton, three-star point guard R.J. Johnson has requested his release and plans to re-open his recruitment.

This story will be updated.

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