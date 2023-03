Aaron Judge golpea el primer cuadrangular en el Día Inaugural de la MLB

New York Yankees abrió la temporada de la MLB a toda máquina al imponerse frente a su público contra San Francisco Giants por 5-0, con el deleite por el primer jonrón del 2023 que tuvo como autor a Aaron Judge.

En el que apenas fue su segundo bateo, el californiano de 30 años sacó la bola por el jardín central tras el envío de Logan Webb y empezó con fuerza la campaña con una especialidad, la misma que lo llevó al récord de 62 cuadrangulares en el 2022.

“Realmente no escuchas mucho cuando golpeas la pelota y estás corriendo las bases. Pero una vez que llegué al home y vi a mi familia allí arriba, el ruido de la gente, a mis compañeros de equipo, ahí es cuando te das cuenta”, manifestó con orgullo el jugador al que corearon un cántico de MVP.

Después de ese golpe certero del Juez en la primera entrada, que viajó a 175,9 kilómetros y recorrió 128 metros, llegaron dos carreras en el cuarto inning y otro par en el séptimo para certificar el triunfo en el debut.

Gerrit Cole fue otra las piezas clave para esta blanqueada, ya que ponchó a 11 rivales (récord para la franquicia en un primer día de acción) durante los seis episodios en los que lanzó.

Por su parte, el venezolano Gleyber Torres conectó un jonrón de dos carreras y también mostró su felicidad por este estreno. “Es lo que esperaba. No me sorprende. Me siento feliz. Espero que vuelva a hacer lo que hizo el año pasado (por Judge). Eso sería lo mejor para nosotros”.

Otros resultados :

Houston Astros 2-Chicago White Sox 3

Miami Marlins 3-New York Mets 5

Kansas City Royals 0-Minnesota Twins 2

St. Louis Cardinals 9-Toronto Blue Jays 10

Cincinnati Reds 4-Pittsburgh Pirates 5

Texas Rangers 11-Philadelphia Phillies 7

Tampa Bay Rays 4-Detroit Tigers 0

Chicago Cubs 4-Milwaukee Brewers 0

Boston Red Sox 9-Baltimore Orioles 10

Washington Nationals 2-Atlanta Braves 7

Foto: New York Yankees/Getty Images