2024 OL prospect Deryc Plazz gets FSU offer while on unofficial visit

2024 OL prospect Deryc Plazz gets FSU offer while on unofficial visit

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TheOsceola – 2024 OL prospect Deryc Plazz gets FSU offer while on unofficial visit

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football
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Patrick Burnham

TheOsceola

Football/Recruiting Analyst

Florida State has offered 2024 offensive line prospect Deryc Plazz from Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson High School.

Plazz, who is 6-foot-6 and 265 pounds, received the offer from head coach Mike Norvell and the Seminoles staff while he was on-campus Saturday on unofficial visit to watch the team practice.

Plazz also has offers from Duke, FAU, Kentucky, Liberty, NC State, Pitt and USF among others.

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