Expert playoff, World Series predictions

Here are the Post’s experts MLB 2023 predictions:

Jon Heyman

AL East

Blue Jays Yankees* Rays Orioles Red Sox

AL Central

Guardians White Sox Twins Royals Tigers

AL West

Astros Mariners* Angels* Rangers A’s

NL East

Phillies Mets* Braves* Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Cubs Brewers Reds Pirates

NL West

Padres Dodgers* Diamondbacks Giants Rockies

ALCS

Angels over Jays

NLCS

Padres over Phillies

World Series

Padres over Angels

AL MVP

Shohei Ohtani, Angels





Shohei Ohtani AP

NL MVP

Juan Soto, Padres

AL Cy Young

Gerrit Cole, Yankees

NL Cy Young

Justin Verlander, Mets

AL Rookie of the Year

Anthony Volpe, Yankees

NL Rookie of the Year

Miguel Vargas, Dodgers

Mark W. Sanchez

AL East

Yankees Blue Jays* Rays* Orioles Red Sox

AL Central

White Sox Guardians Twins Tigers Royals

AL West

Astros Rangers* Angels Mariners A’s

NL East

Braves Mets* Phillies Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Brewers* Cubs Pirates Reds

NL West

Dodgers Padres* Giants Diamondbacks Rockies

ALCS

Blue Jays over Yankees

NLCS

Dodgers over Mets

World Series

Dodgers over Blue Jays

AL MVP

Corey Seager, Rangers

NL MVP

Juan Soto, Padres





Juan Soto Getty Images

AL Cy Young

Cristian Javier, Astros

NL Cy Young

Justin Verlander, Mets

AL Rookie of the Year

Gunnar Henderson, Orioles

NL Rookie of the Year

Corbin Carroll, Diamondbacks

Joel Sherman

AL East

Blue Jays Rays* Yankees* Orioles Red Sox

AL Central

Guardians Twins White Sox Tigers Royals

AL West

Mariners Astros* Angels Rangers A’s

NL East

Braves Mets* Phillies* Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Cubs Brewers Pirates Reds

NL West

Dodgers Padres* Diamondbacks Giants Rockies

ALCS

Mariners over Blue Jays

NLCS

Braves over Dodgers

World Series

Braves over Mariners

AL MVP

Julio Rodriguez, Mariners

NL MVP

Mookie Betts, Dodgers

AL Cy Young

Shane McClanahan, Rays





Shane McClanahan AP

NL Cy Young

Max Fried, Braves

AL Rookie of the Year

Gunnar Henderson, Orioles

NL Rookie of the Year

Corbin Carroll, Diamondbacks

Mike Vaccaro

AL East

Yankees Blue Jays* Rays* Orioles Red Sox

AL Central

Guardians White Sox* Royals Twins Tigers

AL West

Mariners Astros Angels Rangers A’s

NL East

Braves Phillies* Mets* Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Cubs Brewers Reds Pirates

NL West

Dodgers Padres* Giants Diamondbacks Rockies

ALCS

Mariners over Yankees

NLCS

Dodgers over Braves

World Series

Dodgers over Mariners

AL MVP

Shohei Ohtani, Angels

NL MVP

Juan Soto, Padres

AL Cy Young

Jacob deGrom, Rangers

NL Cy Young

Aaron Nola, Phillies





Aaron Nola USA TODAY Sports

AL Rookie of the Year

Anthony Volpe, Yankees

NL Rookie of the Year

Jordan Walker, Cardinals

Mike Puma

AL East

Yankees Blue Jays* Rays* Orioles Red Sox

AL Central

Guardians White Sox Twins Tigers Royals

AL West

Mariners Astros* Angels Rangers Athletics

NL East

Braves Mets* Phillies* Marlins Nationals

AL Central

Cardinals Cubs Brewers Pirates Reds

NL West

Padres Dodgers* Giants D’backs Rockies

ALCS

Mariners over Yankees

NLCS

Padres over Mets

World Series

Mariners over Padres

AL Cy Young

Shohei Ohtani

AL MVP

Shohei Ohtani

AL Rookie of the Year

Anthony Volpe





Anthony Volpe AP

NL MVP

Manny Machado

NL Cy Young

Julio Urias

NL Rookie of the Year

Corbin Carroll

Dan Martin

AL East

Yankees Blue Jays* Rays* Red Sox Orioles

AL Central

Guardians Twins White Sox Tigers Royals

AL West

Astros Mariners* Rangers Angels A’s

NL East

Braves Mets* Phillies* Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Brewers Cubs Pirates Reds

NL West

Dodgers Padres* Giants Diamondbacks Rockies

ALCS

Yankees over Astros

NLCS

Dodgers over Padres

World Series

Dodgers over Yankees

AL MVP

Shohei Ohtani, Angels

NL MVP

Manny Machado, Padres

AL Cy Young

Luis Castillo, Mariners

NL Cy Young

Sandy Alcantara, Marlins

AL Rookie of the Year

Gunnar Henderson, Orioles

NL Rookie of the Year

Jordan Walker, Cardinals





Jordan Walker USA TODAY Sports

Greg Joyce

AL East

Blue Jays Yankees* Rays* Orioles Red Sox

AL Central

Guardians Twins White Sox Tigers Royals

AL West

Astros Mariners* Angels Rangers A’s

NL East

Braves Mets* Phillies* Marlins Nationals

NL Central

Cardinals Brewers Cubs Reds Pirates

NL West

Dodgers Padres* Giants Diamondbacks Rockies

ALCS

Astros over Yankees

NLCS

Braves over Dodgers

World Series

Braves over Astros

AL MVP

Shohei Ohtani, Angels

NL MVP

Ronald Acuna Jr., Braves





Ronald Acuna Jr. USA TODAY Sports

AL Cy Young

Luis Castillo, Mariners

NL Cy Young

Julio Urias, Dodgers

AL Rookie of the Year

Anthony Volpe, Yankees

NL Rookie of the Year

Corbin Carroll, Diamondbacks

* — denotes wild-card team